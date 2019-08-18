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У французькій поліції зросла кількість суїцидів

Неділя, 18 серпня 2019, 15:44

У цьому році в лавах французької поліції 64 службовці здійснили суїцид, і кількість самогубців продовжить зростати.

Агентство АР повідомляє, що кількість смертей в результаті самогубства у французькій поліції тепер перевищує кількість смертей під час виконання службових обов'язків, пише "Європейська правда".

Профспілки вимагають додаткової допомоги для співробітників поліції, щоб зупинити проблему.

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У липні французький парламент оприлюднив результат розслідування, яке перерахувало безліч причин стресу і відчаю серед французької поліції, включаючи перевтому після серії терористичних актів, що почалися в січні 2015 року, і щотижневих, часто вкрай жорстоких, антиурядових акцій протесту "жовтих жилетів".

Утім, розслідування не назвало жодної причини зростання кількості суїцидів.

У минулорічній доповіді сенату йшлося, що рівень самогубств у французькій поліції був на 36% вищим, ніж серед населення Франції. Звіт також не назвав жодної причини самогубств.

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