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Во французской полиции возросло количество суицидов

Воскресенье, 18 августа 2019, 15:44

В этом году в рядах французской полиции 64 служащие совершили суицид, и количество самоубийц продолжит расти.

Агентство АР сообщает, что количество смертей в результате самоубийства во французской полиции теперь превышает количество смертей при исполнении служебных обязанностей, пишет "Европейская правда".

Профсоюзы требуют дополнительной помощи для сотрудников полиции, чтобы остановить проблему.

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В июле французский парламент обнародовал результат расследования, которое перечислило множество причин стресса и отчаяния среди французской полиции, включая переутомление после серии террористических актов, которые начались в январе 2015 года, и еженедельных, часто крайне жестоких, антиправительственных акций протеста "желтых жилетов".

Впрочем, расследование не назвало ни одной причины роста количества суицидов.

В прошлогоднем докладе сената говорилось, что уровень самоубийств во французской полиции был на 36% выше, чем среди населения Франции. Отчет также не назвал ни одной причины самоубийств.

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