Сардинія: двом французам загрожує 6 років тюрми за крадіжку 40 кг піску

На Сардинії двох французів арештували через крадіжку 40 кілограмів піску, який вважається природним багатством острова і захищається законом.

Про це повідомляє "Європейська правді" з посиланням на BFMTV.

Італійська митна і фінансова поліція виявила пісок в багажнику автомобіля пари французів, коли вони намагалися сісти на пором в Порто-Торрес, який прямував в Тулон. Майже 40 кілограмів піску містилися 14 пластикових пляшках.

Французи стверджували, що не знають про чинне законодавство, що забороняє вивіз піску з пляжів Сардинії. Однак це не завадило правоохоронним органам висунути їм звинувачення у при обтяжуючих обставинах, і тому їм загрожує до шести років в'язниці.

Італійський острів протягом багатьох років потерпав від крадіжок "природних сувенірів", таких як пісок, мушлі або галька. В Інтернеті при цьому процвітає незаконна торгівля, де ці природні багатства можуть бути перепродані за високими цінами.

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На багатьох пляжах Сардинії встановлені знаки, щоб відлякати туристів, які намагаються вкрасти пісок. В деяких місцях були також найняті охоронці для спостереження за пляжами.

Нагадаємо, минулого року британського туриста оштрафували на 1032 євро за те, що він взяв з собою у якості сувеніра пісок з пляжу острова Сардинія.