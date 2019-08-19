В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании
В Барселоне группа молодых людей совершила ограбление с применением насилия в отношении посла Афганистана в Испании.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Periodico.
Группа молодых людей окружила дипломата около 21.40 в центре города на улице Лаетана.
Нападавшие повалили посла на землю и украли его часы Bulgary стоимостью 17 тыс. евро.
В результате нападения дипломат получил ранение в ногу.
Полиция разыскивает нападавших.
Сообщается, что это не первое нападение на сотрудника иностранной дипломатического учреждения в Барселоне.
В июле у высокопоставленной представительницы президентской комиссии в министерстве культуры Южной Кореи на одной из улиц Барселоны грабитель на мотоцикле пытался вырвать сумку. В результате женщина упала, сильно ударилась головой и погибла.