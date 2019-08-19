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В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании

Понедельник, 19 августа 2019, 11:30

В Барселоне группа молодых людей совершила ограбление с применением насилия в отношении посла Афганистана в Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Periodico.

Группа молодых людей окружила дипломата около 21.40 в центре города на улице Лаетана.

Нападавшие повалили посла на землю и украли его часы Bulgary стоимостью 17 тыс. евро.

В результате нападения дипломат получил ранение в ногу.

Полиция разыскивает нападавших.

Сообщается, что это не первое нападение на сотрудника иностранной дипломатического учреждения в Барселоне.

В июле у высокопоставленной представительницы президентской комиссии в министерстве культуры Южной Кореи на одной из улиц Барселоны грабитель на мотоцикле пытался вырвать сумку. В результате женщина упала, сильно ударилась головой и погибла.

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