Кількість евакуйованих через лісові пожежі на Канарах зросла до 8 тисяч

Вже майже 8 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

З пожежами, які розпочалися у суботу, зранку у понеділок борються більше 700 працівників надзвичайних служб за підтримки 16 літаків і вертольотів.

Також пожежникам з ранку понеділка прийшли на допомогу 400 військових.

Повідомляється, що в результаті пожежі постраждали більше 4 тисяч гектарів природного парку Тамадаба.

Раніше повідомлялося, що через пожежі евакуйовані близько 4 тисяч людей. В ніч на понеділок додалося евакуювати цілий муніципалітет Валлесеко з населенням 3784 мешканців. Крім того, були евакуйовані кілька невеликих населених пунктів в околицях.