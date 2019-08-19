Лісові пожежі на Канарах: евакуйовані 4 тисячі людей

Близько 4 тисяч осіб евакуйовані в результаті лісових пожеж на острові Гран-Канарія, одному з Канарських островів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на BBC.

Пожежі, що почалися в суботу, просуваються по двох фронтах в гірській місцевості острова. Десять літаків і вертольотів, а також близько 700 вогнеборців, в тому числі 200 військових, розгорнули для боротьби зі стихією.

За словами чиновників, зусиллям по боротьбі з пожежами перешкоджають високі температури, сильний вітер і низька вологість.

Місцева влада Канарських островів направила іспанському уряду запити про допомогу.

Пожежі спалахнули неподалік від міста Техеда. Близько 1700 гектарів землі знищені вогнем, 11 доріг закрили для руху.

Сотні людей евакуювали через окремі пожежі на популярному серед туристів острові минулого тижня.

У МЗС України попередили українців у зв’язку з лісовими пожежами на Канарських островах.