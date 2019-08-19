Число эвакуированных из-за лесных пожаров на Канарах возросло до 8 тысяч
Уже почти 8 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожара на севере испанского острова Гран-Канария, третьего по величине среди Канарских островов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.
С пожарами, которые начались в субботу утром, в понедельник борются более 700 работников чрезвычайных служб при поддержке 16 самолетов и вертолетов.
Также пожарным с утра понедельника пришли на помощь 400 военных.
Сообщается, что в результате пожара пострадали более 4 тысяч гектаров природного парка Тамадаба.
Ранее сообщалось, что из-за пожаров эвакуированы около 4 тысяч человек. В ночь на понедельник пришлось эвакуировать еще целый муниципалитет Валлесеко с населением 3784 жителей. Кроме того, были эвакуированы несколько небольших населенных пунктов в окрестностях.