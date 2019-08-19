Негода порушила рух транспорту в деяких регіонах Німеччини
Шторм у деяких центральних та південних частинах Німеччини призвів до порушення руху залізничного та повітряного транспорту і завдав значних збитків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.
Найсильніші пориви вітру зафіксували в Баварії — швидкість вітру там досягла 152 км/год.
На півдні Гессену у понеділок вранці комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки негоди на залізниці. На маршруті між Мангаймом та Франкфуртом залізничне сполучення зупинене.
В інших районах Гессену рух поїздів теж порушено — повалені дерева у понеділок лежали на колії і перешкоджали особливо регіональному руху. Особливо постраждав від суворої погоди регіон навколо Мерфельдена. Автомобілі там пошкоджені внаслідок падіння дерева.
Сильний шторм також обмежив повітряний рух в аеропорту Франкфурта. За словами прессекретаря оператора летовища в понеділок, до вечора неділі 41 рейс був скасований.
У Бранденбурзі в місті Белітц вирував торнадо, який викорчовував дерева та пошкоджував дахи будинків.
Як повідомлялося, вже майже 8 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.