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Негода порушила рух транспорту в деяких регіонах Німеччини

Понеділок, 19 серпня 2019, 14:56

Шторм у деяких центральних та південних частинах Німеччини призвів до порушення руху залізничного та повітряного транспорту і завдав значних збитків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Найсильніші пориви вітру зафіксували в Баварії — швидкість вітру там досягла 152 км/год.

На півдні Гессену у понеділок вранці комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки негоди на залізниці. На маршруті між Мангаймом та Франкфуртом залізничне сполучення зупинене.

В інших районах Гессену рух поїздів теж порушено — повалені дерева у понеділок лежали на колії і перешкоджали особливо регіональному руху. Особливо постраждав від суворої погоди регіон навколо Мерфельдена. Автомобілі там пошкоджені внаслідок падіння дерева.

 

Сильний шторм також обмежив повітряний рух в аеропорту Франкфурта. За словами прессекретаря оператора летовища в понеділок, до вечора неділі 41 рейс був скасований.

У Бранденбурзі в місті Белітц вирував торнадо, який викорчовував дерева та пошкоджував дахи будинків.  

 

Як повідомлялося, вже майже 8 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.

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Німеччина стихійні лиха
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