Непогода нарушила движение транспорта в некоторых регионах Германии

Шторм в некоторых центральных и южных частях Германии привел к нарушению движения железнодорожного и воздушного транспорта и нанес значительный ущерб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Сильные порывы ветра зафиксировали в Баварии - скорость ветра там достигла 152 км/ч.

На юге Гессена в понедельник утром коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды на железной дороге. На маршруте между Мангеймом и Франкфуртом железнодорожное сообщение остановлено.

В других районах Гессена движение поездов тоже нарушено - поваленные деревья в понедельник лежали на пути и мешали региональному движению. Особенно пострадал от суровой погоды регион вокруг Мёрфельден. Автомобили там повреждены в результате падения дерева.

Сильный шторм также ограничил воздушное движение в аэропорту Франкфурта. По словам пресс-секретаря оператора аэропорта в понедельник, к вечеру воскресенья 41 рейс был отменен.

В Бранденбурге в городе Белитц бушевал торнадо, который выкорчевывал деревья и повреждал крыши домов.

Как сообщалось, уже почти 8000 человек эвакуировали из-за лесных пожара на севере испанского острова Гран-Канария, третьего по величине среди Канарских островов.