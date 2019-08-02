НАТО повністю підтримує рішення США вийти з ракетного договору - генсек

Всі союзники НАТО підтримали рішення Сполучених Штатів офіційно вийти з Договору про ліквідації ракет середньої та малої дальності через його невиконання Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

"Рішення НАТО підтримали всі союзники НАТО, тому що договір не може бути ефективним, якщо його дотримується тільки одна сторона. Росія несе відповідальність за припинення договору", - сказав Столтенберг.

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Він вкотре заявив, що НАТО не збирається дзеркально відповідати на дії Росії і не розміщуватиме нові ракети наземного базування у Європі.

"Ми не хочемо нової гонки озброєнь, саме тому ми відповідатимемо зважено та відповідально, а також будем надалі підтримувати та посилювати контроль над озброєнням", - сказав Столтенберг.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишають російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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