Торговая война: швейцарский франк достиг самого высокого уровня за два года

Швейцарский франк достиг самого высокого уровня по отношению к евро с 2017 года, когда президент США Дональд Трамп усилил торговую напряженность с Китаем и оживил спрос на валюты "тихой гавани".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Евро 2 августа опустился ниже важного порогового показателя в 1,10 франка, что, по мнению аналитиков Commerzbank, может побудить Швейцарский национальный банк вмешаться и замедлить рост курса.

Инвесторы ищут убежища после того, как Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами против Пекина, а экономический прогноз для Великобритании и Европы ухудшился.

Нервозность в связи с новой эскалацией торгового конфликта, глобальным ослаблением роста и неопределенностью относительно Brexit гарантирует, что франк останется востребованным как надежная валюта "тихой гавани", говорят в Commerzbank.

Швейцарские политические деятели также сталкиваются с вызовом из-за планов Европейского центрального банка по монетарному смягчению.