У Єврокомісії відкинули пропозицію прем'єра Британії щодо кордону в Ірландії

У Європейській комісії заявили, що пропозиція прем'єра Британії Бориса Джонсона щодо так званого механізму "бекстоп", ключового у процесі Brexit, не дає жодних гарантій уникнення появи жорсткого кордону в Ірландії.

Про це у вівторок в Брюсселі журналістам заявила речниця комісії Наташа Берто, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Бекстоп" - механізм, метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Проти нього виступає більша частина британських депутатів, які побоюються, що він відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства.

Берто сказала, що комісія підтримує позицію президента Євроради Дональда Туска, який зазначив, що Борис Джонсон не пропонує жодних альтернатив "бекстопу" та фактично підтримує відновлення кордону в Ірландії.

"У листі не міститься юридичного, оперативного рішення для запобігання поверненню жорсткого кордону на острів Ірландія. У ньому не вказано, які можуть бути альтернативні варіанти. Фактично в ньому визнається: немає жодних гарантій того, що такі заходи будуть створені до кінця перехідного періоду", - сказала вона.

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"Наша позиція щодо "бекстопу" добре відома. Обидві сторони почали переговори із зобов’язанням уникнути жорсткого кордону в Ірландії. "Бекстоп" – єдиний засіб, визначений станом на тепер обома сторонами як виконання цих зобов'язань", - додала Берто.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся напряму до президента Європейської ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм "бекстоп".