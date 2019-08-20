В Еврокомиссии отвергли предложение премьера Британии о границе в Ирландии

В Европейской комиссии заявили, что предложение премьера Британии Бориса Джонсона о так называемом механизме "бэкстоп", ключевом в процессе Brexit, не дает никаких гарантий избежать появления жесткой границы в Ирландии.

Об этом во вторник в Брюсселе журналистам заявила пресс-секретарь комиссии Наташа Берто, сообщает корреспондент "Европейской правды".

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"Бэкстоп" - механизм, целью которого является предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Против него выступает большая часть британских депутатов, которые опасаются, что он отлучит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства.

Берто сказала, что комиссия поддерживает позицию президента Евросовета Дональда Туска, который отметил, что Борис Джонсон не предлагает никаких альтернатив "бэкстопу" и фактически поддерживает восстановление границы в Ирландии.

"В письме не содержится юридического, оперативного решения для предотвращения возвращению жесткой границы на остров Ирландия. В нем указано, какие могут быть альтернативные варианты. Фактически в нем признается: нет никаких гарантий того, что такие меры будут созданы до конца переходного периода", - сказала она.

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"Наша позиция по "бэкстопу" хорошо известна. Обе стороны начали переговоры с обязательством избежать жесткой границы в Ирландии. "Бэкстоп" - единственное средство, определенное по состоянию на сейчас обеими сторонами как выполнение этих обязательств", - добавила Берто.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился напрямую к президенту Европейского совета Дональда Туска с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него "бэкстоп".