Трамп поддержал возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россию следует вернуть в G8, откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Hill, об этом Трамп сказал журналистам во вторник во время встречи в Овальном кабинете с президентом Румынии.
"Мы говорим о России, потому что я был на многочисленных встречах G7. Я думаю, что куда более уместно было бы иметь Россию (в" Большой восьмерке" - ЕП)," - сказал президент США.
Он добавил, что Обама исключил президента России из группы, "потому что его перехитрили".
Трамп сказал, что безусловно поддержал бы предложение о том, чтобы вернуть президента Путина к переговорам G7.
Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств G8 через аннексию украинского Крыма в 2014 году.
Трамп делал подобные замечания перед последним саммитом G7, заявив журналистам в июне прошлого года, что Россия должна участвовать в переговорах.
"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", - сказал тогда Трамп.
"Они должны позволить России вернуться, потому что мы должны иметь Россию за столом переговоров", - говорил тогда президент США.
Заявление Трампа во вторник прозвучало за несколько дней до того, как он отправится во Францию на ежегодную встречу G7, на которой также будут лидеры Франции, Италии, Канады, Великобритании, Японии и Германии.