ЗМІ: саміт G7 вперше в історії завершиться без спільної заяви
Саміт "Великої сімки", який відбудеться цими вихідними у Франції, швидше за все, завершиться без спільного комюніке через розбіжності між країнами-учасницями у сфері торгівлі.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив у вівторок японський урядовець, обізнаний із ситуацією.
Як наголошує агентство, це вперше саміт G7 закінчиться без комюніке від моменту початку зустрічей у 1975 році. Це підкреслює розбіжності, які спричинила американська торговельна політика президента США Дональда Трампа серед країн з розвиненою економікою G7.
"Вкрай важливо для всіх створити спільне розуміння за допомогою всебічних дебатів. Але важко буде надіслати повідомлення решті світу, якщо комюніке не буде видано", - сказав чиновник, підтвердивши більш раннє повідомлення японської громадської телекомпанії NHK про те, що планів випустити комюніке після зустрічі лідерів немає.
Саміт, який відбудеться в південно-західному французькому місті Біарріц 24-26 серпня, пройде на тлі торгової війни США і Китаю та нестабільності фінансових ринків.
Минулого року Дональд Трамп покинув саміт раніше та відмовився від спільного комюніке, підірвавши тендітний консенсус щодо торгового спору між Вашингтоном і його головними союзниками.
До "Великої сімки" належать США, Франція, Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія, Канада, а також Європейський Союз.