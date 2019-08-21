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Маас перед визитом в Москву призвал РФ к конструктиву по Донбассу

Среда, 21 августа 2019, 09:40

Перед визитом в Москву министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию занять конструктивную позицию в усилиях по установлению мира на востоке Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство dpa, которое цитируют немецкие СМИ, в частности Handelsblatt.

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"С точки зрения прекращения огня, разведения войск и реализации Минских соглашений наконец появилась надежда на свет в конце тоннеля", - заявил немецкий министр перед своим отъездом в Москву в среду.

"Теперь все стороны должны проявить готовность к диалогу и действий, иначе люди будут продолжать гибнуть в этом конфликте", - добавил он.

Маас встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в среду вечером.

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"Сейчас у нас с Россией принципиально разные взгляды в различных областях. Мы должны об этом говорить, потому что достичь результатов в важных международных вопросах возможно только при участии Москвы. Это требует прямого разговора и открытой дискуссии", - сказал он.

Маас добавил, что помимо Украины планирует обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии, безопасность в Персидском заливе и будущее международного контроля над вооружениями.

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Донбасс и ОРДЛО Германия
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