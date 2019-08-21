Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

МЗС України засудило затримання громадян Грузії на окупаційній лінії

Франція пов’язує повернення РФ до G8 з ситуацією в Україні - джерело

Президент Литви: поважаю рішення президентки Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його

Трамп скасував візит в Данію через відмову продавати Гренландію






Міноборони РФ вживе заходи у зв’язку з "напруженням" на західному напрямку

Середа, 21 серпня 2019, 13:12

Міноборони Росії заявило, що ухвалить низку заходів у зв'язку з "напруженою обстановкою на західному стратегічному напрямку".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство ТАСС, про це повідомив у середу міністр оборони РФ Сергєй Шойгу, відкриваючи засідання колегії міністерства.

Читайте також
Міноборони Латвії: Росія на військових навчаннях розігрує блокування Балтійського моря

За словами російського міністра, військово-політична обстановка "характеризується посиленням військової присутності НАТО в Східній Європі, розгортанням системи ПРО США в Польщі та Румунії, розширенням військової співпраці альянсу з Фінляндією і Швецією".

"Для нейтралізації загроз, що виникають, ми реалізуємо комплекс заходів", - сказав він.

Шойгу повідомив, що на засіданні колегії обговорять виконання планів діяльності Західного і Східного військових округів на 2019-2025 роки щодо реалізації травневих указів президента Росії 2012 і 2018 років, а також його доручень за підсумками нарад в Сочі.

Читайте також
Міноборони РФ показало перехоплення літака ВПС США над Балтикою

Шойгу повідомив, що протягом року планується провести понад 120 двосторонніх, командно-штабних і міжвидових навчань.

Нагадаємо, Польща і США завершили переговори щодо збільшення присутності американських військ на польській землі.

На початку серпня НАТО оголосив про завершення планової модернізації системи ПРО Aegis Ashore в Румунії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Альянс
powered by lun.ua