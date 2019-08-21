Минобороны РФ примет меры в связи с "напряженностью" на западном направлении

Минобороны России заявило, что примет ряд мер в связи с "напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС, об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии министерства.

Читайте также Минобороны Латвии: Россия на военных учениях разыгрывает блокировки Балтийского моря

По словам российского министра, военно-политическая обстановка "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией".

"Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер", - сказал он.

Шойгу сообщил, что на заседании коллегии обсудят выполнение планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы по реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Читайте также Минобороны РФ показало перехват самолета ВВС США над Балтикой

Шойгу сообщил, что в течение года планируется провести более 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.

Напомним, Польша и США завершили переговоры по увеличению присутствия американских войск на польской земле.

В начале августа НАТО объявил о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии.