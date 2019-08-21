Президент Фінляндії і Путін обговорили Україну

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо після переговорів з главою РФ заявив, що з метою врегулювання ситуації на сході України триває виконання "певної роботи", і він готовий підтримувати такий розвиток ситуації.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми встигли небагато поговорити про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів і наскільки мені стало зрозуміло, виконуються певні практичні ініціативи і практична робота і зі свого боку я підтримуватиму такий розвиток", - зазначив він.

Нііністьо сказав, що вони з Путіним намітили перспективні нові сфери співпраці, зокрема щодо поводження з відходами.

"Ми вважаємо наші досягнення у цій сфері достатньо позитивними. Ми й раніше говорили про полігон небезпечних відходів "Червоний бор", але зараз ми говорили про поводження загалом", - сказав він.

Читайте також У Гельсінкі збирають 4 акції протесту до прильоту Путіна, силовики стягнуті з усієї Фінляндії

Путін запевнив, що серйозно сприймає цей виклик, каже Нііністьо. Фінський лідер зазначив, що Гельсінкі посприяло рішенню повернути Росію до ПАРЄ.

Путін зазначив, що 21 серпня завершився процес побудови трубопроводу "Північний потік-2" у фінській виключній економічній зоні.

"Проінформував пана президента про проблему південного сходу України", - сказав лідер РФ.

Нііністьо у вересні здійснить офіційний візит до України.