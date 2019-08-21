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У Гельсінкі збирають 4 акції протесту до прильоту Путіна, силовики стягнуті з усієї Фінляндії

Середа, 21 серпня 2019, 15:39

З Москви до Гельсінкі вилетіли два президентських літаки Іл-96, в одному з яких прибуває глава РФ Владімір Путін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Офіційна частина зустрічі пройде в президентському палаці, після чого відбудеться пресконференція. Пізніше президенти поїдуть вечеряти на острів Суоменлiнна.

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За даними поліції, в Гельсінкі пройде щонайменше чотири акції протесту. За попередньою інформацією, в кожній з них братиме участь по кілька десятків людей. Протестувальників хвилюють питання, пов'язані з правами людини, повідомляє старший комісар поліції Хейккі Порола.

Поліція не каже, які організації скликали мітинги, але є дані про те, що представники спільноти "Вільна Росія", молодіжної організації Коаліційної партії і правозахисної організацій Amnesty International зберуться в центрі столиці.

 
 
Люди чекають на прибуття Путіна

Очікується, що мітинги пройдуть в парку Еспланада і біля Посольства Російської Федерації на вулиці Техтаанкату.

У зв'язку із зустріччю президентів в столицю для підкріплення прибуло кілька сотень поліцейських з інших регіонів Фінляндії.

Тимчасово буде перекрито відрізок дороги, що веде з аеропорту в Гельсінкі. Торгова площа і набережна в центрі міста закриті весь день. Також перекриті деякі вулиці поруч з Президентським палацом.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що темами обговорення стануть актуальні питання, зокрема, акції протесту в Москві і вибух біля Архангельська. Він також зазначив, що "ситуація в Москві викликала серйозні роздуми".

У Кремлі також хочуть обговорити відносини Росії з Європейським Союзом у контексті нинішнього головування Фінляндії в Раді ЄС.

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Фінляндія Путін Росія
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