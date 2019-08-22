В результаті пожежі під Парижем загинула жінка, ще вісім людей постраждали

У муніципалітеті Кретей в 11 км від Парижа в ніч на четвер сталася пожежа у будівлі, що прилягає до місцевої лікарні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Пожежа спалахнула близько 23.00 в одній з квартир на 6 чи 7 поверсі десятиповерхової будівлі. У будинку мешкали працівники лікарні з родинами.

Коли пожежники прибули на місце, вогонь вже охопив сходи будинку. Вони негайно вжили заходів для евакуації мешканців і вступили в боротьбу з полум’ям, щоб запобігти його поширенню на лікарню.

Загалом були евакуйовані близько 50 людей. Багато з них виглядали у вікно і кликали на допомогу.

Також пожежники знайшли в одній з квартир тіло жінки, яка ймовірно задихнулася чадним газом.

Ще вісім людей потрапили до лікарні.

Пожежникам вдалося впоратися з вогнем близько 1.30. Над ліквідацією пожежі працювала сотня пожежників.

Поліція з’ясовує обставини виникнення пожежі і проводить розслідування.