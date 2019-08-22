В результате пожара под Парижем погибла женщина, еще восемь человек пострадали

В муниципалитете Кретей в 11 км от Парижа в ночь на четверг произошел пожар в здании, прилегающем к местной больнице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Пожар вспыхнул около 23.00 в одной из квартир на 6 или 7 этаже десятиэтажного здания. В доме жили работники больницы с семьями.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил лестницы дома. Они немедленно приняли меры для эвакуации жителей и вступили в борьбу с пламенем, чтобы предотвратить его распространение на больницу.

Вcего были эвакуированы около 50 человек. Многие из них выглядывали из окон и звали на помощь.

Также пожарные нашли в одной из квартир тело женщины, которая, вероятно, задохнулась угарным газом.

Еще восемь человек попали в больницу.

Пожарным удалось справиться с огнем около 1.30. Над ликвидацией пожара работала сотня пожарных.

Полиция выясняет обстоятельства возникновения пожара и проводит расследование.