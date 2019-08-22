Глава МЗС Люксембургу: для вирішення ключової проблеми Brexit знадобиться чудо

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн вважає, що для компромісу між Британією та ЄС щодо ключової для Brexit проблеми ірландського кордону знадобиться чудо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це люксембурзький дипломат розповів у інтерв’ю німецькому мовнику SWR.

Ассельборн заявив, що домовленості між обома сторонами щодо питання кордону в Ірландії велися роками, й він не знає, як можна знайти рішення впродовж кількох тижнів.

Читайте також Прем’єр Британії попросив ЄС переглянути угоду про Brexit

"Звісно, ніколи не можна виключати чудо, але я скептично ставлюсь до того, що ми можемо взяти щось просто із повітря, щоб гарантувати, що у Ірландії не буде жорсткого кордону в той час, як ЄС контролюватиме те, що потрапляє на його ринок", - сказав міністр.

"Я не певен, що сьогодні ми можемо з упевненістю сказати: буде Brexit без угоди. Але ми повинні чітко визначити небезпеки "жорсткого" Brexit, і Борис Джонсон теж повинен це зробити", - додав дипломат.

Британський прем'єр-міністр Джонсон зараз веде переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб переконати їх змінити угоду про Brexit та вилучити з нього пункт про так званий "бекстоп".

"Бекстоп" - механізм, метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Цього хочуть і ЄС, і Британія, і Ірландія, адже вони побоюються, що поява кордону може призвести до заворушень.

Раніше Джонсон звернувся до ЄС із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї "бекстоп". ЄС категорично відмовляється змінювати угоду про вихід Британії.

Британія повинна вийти з ЄС до 31 жовтня. Варіант виходу без затвердженої угоди з ЄС, який загрожує королівству дефіцитом палива, харчів та медикаментів, є дуже імовірним.