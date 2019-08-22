Глава МИД Люксембурга: для решения ключевой проблемы Brexit понадобится чудо

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что для компромисса между Британией и ЕС по ключевой для Brexit проблемы ирландского границы понадобится чудо.

Как сообщает "Европейская правда", об этом люксембургский дипломат рассказал в интервью немецкому заказчику SWR.

Ассельборн заявил, что договоренности между обеими сторонами по вопросу границы в Ирландии велись годами, и он не знает, как можно найти решение в течение нескольких недель.

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"Конечно, никогда нельзя исключать чудо, но я скептически отношусь к тому, что мы можем взять что-то просто из воздуха, чтобы гарантировать, что в Ирландии не будет жесткой границы в то время, как ЕС будет контролировать то, что попадает в его рынок", - сказал министр.

"Я не уверен, что сегодня мы можем с уверенностью сказать: будет Brexit без соглашения. Но мы должны четко определить опасности "жесткого" Brexit, и Борис Джонсон тоже должен это сделать", - добавил дипломат.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сейчас ведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы убедить их изменить соглашение о Brexit и исключить из него пункт о так называемом "бэкстоп".

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"Бэкстоп" – механизм, цель которого – предотвратить появление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Этого хотят и ЕС, и Великобритания, и Ирландия, ведь они опасаются, что появление границы может привести к беспорядкам.

Ранее Джонсон обратился к ЕС с призывом пересмотреть соглашение о Brexit, изъяв из него "бэкстоп". ЕС категорически отказывается менять соглашение о выходе Британии.

Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября. Вариант выхода без утвержденного соглашения с ЕС, который грозит королевству дефицитом топлива, продовольствия и медикаментов, очень вероятен.