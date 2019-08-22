У Франції закрили справу проти голови адміністрації Макрона

Офіс фінансового прокурора Франції в четвер припинив розслідування щодо Алексіса Колера, голови адміністрації президента Еммануеля Макрона, заявивши, що не знайдено жодних доказів неправомірних дій у розслідуванні конфлікту інтересів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Прокурор розслідував, чи порушував Колер правила конфлікту інтересів під час роботи на державу, враховуючи його особисті зв’язки із швейцарсько-італійською судноплавною компанією MSC.

Торік сайт розслідувальної журналістики Mediapart повідомляв, що Колер належним чином не розкрив свої зв'язки з MSC, коли обіймав керівну посаду у Міністерстві економіки Франції під час попередньої адміністрації.

"Після однорічного розслідування аналіз доказів, зібраних антикорупційною поліцією, не дозволяє нам підтвердити попередньо підозрювані злочини", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Офіс Макрона раніше повідомляв, що Колер ніколи не приховував своїх родинних зв'язків із родиною Апонте, яка заснувала і досі володіє MSC.

На посаді генерального секретаря Єлисейського палацу Колер є найближчою довіреною особою Макрона.