У Франції закрили справу проти голови адміністрації Макрона
Офіс фінансового прокурора Франції в четвер припинив розслідування щодо Алексіса Колера, голови адміністрації президента Еммануеля Макрона, заявивши, що не знайдено жодних доказів неправомірних дій у розслідуванні конфлікту інтересів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.
Прокурор розслідував, чи порушував Колер правила конфлікту інтересів під час роботи на державу, враховуючи його особисті зв’язки із швейцарсько-італійською судноплавною компанією MSC.
Торік сайт розслідувальної журналістики Mediapart повідомляв, що Колер належним чином не розкрив свої зв'язки з MSC, коли обіймав керівну посаду у Міністерстві економіки Франції під час попередньої адміністрації.
"Після однорічного розслідування аналіз доказів, зібраних антикорупційною поліцією, не дозволяє нам підтвердити попередньо підозрювані злочини", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Офіс Макрона раніше повідомляв, що Колер ніколи не приховував своїх родинних зв'язків із родиною Апонте, яка заснувала і досі володіє MSC.
На посаді генерального секретаря Єлисейського палацу Колер є найближчою довіреною особою Макрона.