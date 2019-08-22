Сайти фінських держслужб зазнали кібератаки
Четвер, 22 серпня 2019, 15:32
Інтернет-сайти фінських держслужб зазнали кібератаки: певний час були недоступними, зокрема, сайти поліції, податкової служби та прикордонної охорони. Зараз робота цих сайтів частково відновлена.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Yle.
"Інтернет-сайти держслужб працюють з перебоями через хакерські атаки. Атаки зазнали, зокрема, система ідентифікації Suomi.fi. Перешкоди в мережі почалися вже вчора", - йдеться у повідомленні.
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Причина та обставини атаки з'ясовуються. Поки немає інформації про те, як довго перешкоди триватимуть.
У квітні Фінляндія виявила кібератаку на портал, що публікує результати виборів.
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