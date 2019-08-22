Інтернет-сайти фінських держслужб зазнали кібератаки: певний час були недоступними, зокрема, сайти поліції, податкової служби та прикордонної охорони. Зараз робота цих сайтів частково відновлена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Yle.

"Інтернет-сайти держслужб працюють з перебоями через хакерські атаки. Атаки зазнали, зокрема, система ідентифікації Suomi.fi. Перешкоди в мережі почалися вже вчора", - йдеться у повідомленні.

Читайте також Президент Фінляндії і Путін обговорили Україну

Причина та обставини атаки з'ясовуються. Поки немає інформації про те, як довго перешкоди триватимуть.

У квітні Фінляндія виявила кібератаку на портал, що публікує результати виборів.