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Сайты финских госслужб подверглись кибератаке

Четверг, 22 августа 2019, 15:32

Интернет-сайты финских госслужб подверглись кибератаке: некоторое время были недоступны, в частности, сайты полиции, налоговой службы и пограничной охраны. Сейчас работа этих сайтов частично восстановлена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Интернет-сайты госслужб работают с перебоями из-за хакерских атак. Атаке подверглись, в частности, система идентификации Suomi.fi. Помехи в сети начались уже вчера", - говорится в сообщении.

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Причина и обстоятельства атаки выясняются. Пока нет информации о том, как долго помехи продолжатся.

В апреле Финляндия выявила кибератаки на портал, публикующий результаты выборов.

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