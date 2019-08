"Грубий жест" прем’єра Британії виявився жартівливою відповіддю Макрону

Соціальні мережі вибухнули критичними коментарями на адресу прем’єра Британії, коли він на зустрічі з президентом Франції поклав свою ногу на столик перед ним, однак з'ясувалося, що Джонсон своїм жестом лише відповідав на жарт.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Користувачі соціальних мереж у Британії та Франції називали дії британського прем'єра грубими та образливими, коли у мережі почали поширювати фото з ногою Джонсона на столику.

Однак повне відео інциденту з Єлисейського палацу, яке опублікував політичний кореспондент Sky News Том Райнер, показує, що його поведінка була жартівливою відповіддю Макрону.

"Схоже, президент Макрон припустив, що столик буде однаково добре виконувати і роль підніжки для ніг, якщо прем'єр-міністр захоче сісти зручніше, що Джонсон жартома і зробив", - написав журналіст. На відео видно, що Джонсон не протримав ногу на столику довше секунди, а журналістам рукою вказав, щоб його не знімали.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4