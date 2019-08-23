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"Грубый жест" премьера Британии оказался шутливым ответом Макрону

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"Грубый жест" премьера Британии оказался шутливым ответом Макрону

Пятница, 23 августа 2019, 09:37

Социальные сети взорвались критическими комментариями в адрес премьера Британии, когда он на встрече с президентом Франции положил ногу на столик перед ним, однако выяснилось, что Борис Джонсон своим жестом лишь отвечал на шутку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пользователи социальных сетей в Великобритании и Франции называли действия британского премьера грубыми и оскорбительными, когда в сети начали распространять фото с ногой Джонсона на столике.

 

Однако полное видео инцидента из Елисейского дворца, которое опубликовал политический корреспондент Sky News Том Райнер, показывает, что его поведение было шутливым ответом Макрону.

"Похоже, президент Макрон предположил, что столик будет одинаково хорошо выполнять и роль подставки для ног, если премьер-министр захочет сесть поудобнее, что Джонсон в шутку и сделал", - написал журналист. На видео видно, что Джонсон не продержал ногу на столике дольше секунды, а журналистам рукой указал, чтобы его не снимали.

Как пишет BBC, французские СМИ не увидели ничего плохого в жесте Джонсона. "Нет, Борис Джонсон не обидел Францию, поставив ногу на стол перед Эммануэлем Макроном", - написала в заголовке газета Le Parisien, описав беззаботный обмен мнениями между лидерами. "Интернет быстро реагирует, а иногда и слишком быстро", - добавила газета.

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