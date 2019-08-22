Прем'єр Британії закинув ногу на стіл на зустрічі з Макроном у Парижі

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон під час свого візиту до Парижа в четвер сів у м'яке крісло в Елісейському палаці і поклав ногу на невеликий столик між ним та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Джонсон, попри гостру тему своїх переговорів з президентом Франції - Brexit, намагався поводитися розслаблено.

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Неформальна поведінка британського лідера може стати новою нормою у часто напруженому світі дипломатії, йдеться у матеріалі.

Зрештою, Макрон сам стиснув стегно президента Дональда Трампа під час зустрічі в Парижі в листопаді.

Пізніше Єлисейський назвав зустріч у четверг "всеосяжною" та "конструктивною".

Джонсон хоче переглянути угоду, укладену його попередницею Терезою Мей з лідерами решти 27 країн ЄС.

В той же час він обіцяє, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, з угодою чи без.