Прем'єр Британії закинув ногу на стіл на зустрічі з Макроном у Парижі
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон під час свого візиту до Парижа в четвер сів у м'яке крісло в Елісейському палаці і поклав ногу на невеликий столик між ним та президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Джонсон, попри гостру тему своїх переговорів з президентом Франції - Brexit, намагався поводитися розслаблено.
Неформальна поведінка британського лідера може стати новою нормою у часто напруженому світі дипломатії, йдеться у матеріалі.
Зрештою, Макрон сам стиснув стегно президента Дональда Трампа під час зустрічі в Парижі в листопаді.
Пізніше Єлисейський назвав зустріч у четверг "всеосяжною" та "конструктивною".
Джонсон хоче переглянути угоду, укладену його попередницею Терезою Мей з лідерами решти 27 країн ЄС.
В той же час він обіцяє, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, з угодою чи без.