У печері в Польщі виявили тіло одного з розшукуваних спелеологів

У четвер у найбільшій печері Польщі, Великій сніжній, виявили тіло одного з двох спелеологів, які застрягли всередині з суботи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Від суботи у Великій сніжній печері триває рятувальна операція з пошуку двох членів одного з вроцлавських спелеоклубів, які вивчали невідомі дотепер коридори татранської печери. Вони опинились відрізані від світу водою, що затопила частину коридору.

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Чотирьом їхнім колегам вдалося вийти з печери та повідомити рятувальників.

Добровольча служба рятувальників у Татрах (TOPR) за підтримки словацьких колег безперервно розширювала тісний коридор, використовуючи вибухівку, аби дістатися до можливого місця перебування чоловіків.

Як сказав керівник TOPR Ян Кшиштоф, пошуки у таких екстремальних умовах надзвичайно важкі та ускладнені. У печері постійно зберігається температура приблизно 4 градуси за Цельсієм. Шанси на порятунок у таких умовах є невеликими.

У четвер ввечері рятівники натрапили на тіло одного з розшукуваних спелеологів.

Кшиштоф заявив, що операція з підняття тіл з Великої сніжної печери у Татрах може тривати декілька днів або тижнів. Рятувальники вважають, що тіло другого спелеолога знаходиться трохи далі.