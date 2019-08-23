В пещере в Польше обнаружили тело одного из разыскиваемых спелеологов

В четверг в крупнейшей пещере Польши, Большой снежной, обнаружили тело одного из двух спелеологов, которые не смогли выйти и находились внутри еще с субботы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

С субботы в Большой снежной пещере продолжается спасательная операция по поиску двух членов одного из вроцлавских спелеоклубов, которые изучали неизвестные до сих коридоры татранской пещеры. Они оказались отрезаны от мира, когда вода затопила часть коридора.

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Четырем их коллегам удалось выйти наружу и сообщить спасателям.

Добровольческая служба спасателей в Татрах (TOPR) при поддержке словацких коллег непрерывно расширяла тесный коридор, используя взрывчатку, чтобы добраться до возможного места пребывания потерпевших.

Как сказал руководитель TOPR Ян Кшиштоф, поиски в таких экстремальных условиях – чрезвычайно трудные и осложненные. В пещере постоянно сохраняется температура около 4 градуса по Цельсию. Шансы на спасение в таких условиях невелики.

В четверг вечером спасатели наткнулись на тело одного из разыскиваемых спелеологов.

Кшиштоф заявил, что операция по подъему тел из Большой снежной пещеры в Татрах может длиться несколько дней или недель. Спасатели считают, что тело второго спелеолога находится чуть дальше.