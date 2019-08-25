Додон так хоче зустрічі із Зеленським, що вже каже про визнання усіх кордонів України

Президент Молдови Ігор Додон у привітанні до Дня незалежності заявив про підтримку територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу підкреслити, що Республіка Молдова завжди підтримувала, підтримує і надалі буде підтримувати територіальну цілісність України в її міжнародно-визнаних кордонах" - написав Додон.

"Розраховую на проведення найближчим часом двосторонньої зустрічі, на якій ми могли б обговорити весь спектр питань, що стосуються молдавсько-українських відносин" - додав молдовський лідер.

Слід зазначити, що Ігор Додон вже не вперше висловлює сподівання на швидку зустріч з українським колегою.

Як відомо, попередній президент України Петро Порошенко відмовлявся зустрічатися з Додоном за його висловлювання під час передвиборчої кампанії про те, що Крим належить Росії.

Порошенко висував Додону чітку умову для зустрічі, за якої переговори можуть відбутися: для цього Додон повинен був визнати російську агресію проти України, включаючи незаконну анексію Криму.