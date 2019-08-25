Додон так хочет встречи с Зеленским, что уже говорит о признании всех границ Украины

Президент Молдовы Игорь Додон в поздравлении ко Дню независимости заявил о поддержке территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на своей странице в Facebook.

"Хочу подчеркнуть, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах", - написал Додон.

"Рассчитываю на проведение в ближайшее время двусторонней встречи, на которой мы могли бы обсудить весь спектр вопросов, касающихся молдавско-украинских отношений", - добавил молдавский лидер.

Следует отметить, что Игорь Додон уже не впервые выражает надежду на скорую встречу с украинским коллегой.

Как известно, предыдущий президент Украины Петр Порошенко отказывался встречаться с Додоном за его высказывания во время предвыборной кампании о том, что Крым принадлежит России.

Порошенко выдвигал Додону четкое условие для встречи, за которой переговоры могут состояться: для этого Додон должен был признать российскую агрессию против Украины, включая незаконную аннексию Крыма.