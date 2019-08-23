Зеркаль: малоймовірно, що Росію далі вдасться утримувати в ізоляції

Малоймовірно, що Україні вдасться надалі утримувати санкції щодо Росії, вважає заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку вона висловила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії далі", - сказала Зеркаль.

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При цьому дипломат висловила впевненість, що санкціями вдалося зупинити наступ на сході України.

"Щонайменше, не було протягом цих п'яти років таких подій як Дебальцеве, як Іловайськ. І це реально було досягненням цих п'яти років — не було жахливого кровопролиття і втрат такої кількості людських життів ... Ізоляція цих років працювала на те, щоб тримати ситуацію, щоб вона не погіршилася", - пояснила вона.

При цьому Зеркаль визнала, що санкції не принесли всього, чого від них очікували.

"Дійсно, вони не принесли всього того, що могли принести, але сказати, що вони зовсім неефективні не можна ... Звичайно, ми б хотіли, щоб був більший тиск, і не просто була зупинка гарячої фази, а щоб це було і розв'язання питання по суті ", - додала дипломат.

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Як повідомлялося, у вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

Очікується, що це питання лідери G7 обговорять на саміті цими вихідними у французькому місті Біарріц.

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