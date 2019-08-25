Трамп заявил о вполне возможном приглашении Путина на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне возможно" пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в следующем году в США.

Об этом он заявил перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном во французском Биарриц, где проходит саммит G7, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В следующем году саммит "Семерки" пройдет в США. Трамп сказал, что, возможно, пригласит Путина в качестве гостя, но пока он в этом не уверен.

"Это, конечно, возможно, мы увидим",-сказал Трамп, отметив ранее, что он и другие лидеры G-7 обсуждали этот вопрос в субботу вечером.

"У нас была очень хорошая дискуссия о России и президенте Путине, оживленная дискуссия, но, действительно, хорошая", - сказал Трамп.

У Путина уже заявили, что если приглашение поступит, то он обязательно его рассмотрит.

Трамп ранее на неделе выступил с идеей возобновления формата G8 с участием России. "Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию в группе", - сказал он -"Итак, я конечно хотел бы снова увидеть G-8. И если бы кто-то сделал такое предложение, я бы, конечно, был склонен думать об этом очень благосклонно."

Британия, Германия, Франция и Канада отвергли идею возвращения России в качестве полноправного члена, если Путин не пойдет на уступки по Украине.

Как сообщалось, президент Европейского Совета Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки", по его словам, в следующем году вместо России на саммит уместнее было бы пригласить Украину.

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