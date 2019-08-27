Лавров назвав умови для проведення "нормандського" саміту

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

У Москві хочуть, щоб особливий статус Донбасу на тимчасовій основі був запроваджений в день виборів, що проводяться відповідно до мінських угод. Після доповіді ОБСЄ за підсумками виборів цей статус повинен бути закріплений на постійній основі.

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За словами Лаврова, також важливо зрозуміти позицію щодо "Мінська" нового уряду України який буде сформований восени. "Ми чули чимало суперечливих заяв офісу президента України, які йдуть в розріз із зобов'язанням Києва за цим документом. Ми розраховуємо, що новий уряд однозначно підтвердить прихильність мінським домовленостям. Перепідтвердження матиме дуже важливе значення", - сказав міністр закордонних справ.

Лавров також сказав, що умовою проведення саміту в "нормандському форматі" є розведення сил і засобів в зоні конфлікту на сході України.

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні заявив, що саміт лідерів у "нормандському форматі" відбудеться у вересні.