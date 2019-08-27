Трамп: анексію Криму можна було спинити

Анексія Криму, за яку Росію видалили з G8, була помилкою колишнього президента США Барака Обами, і захоплення півострова можна було спинити.

Про це президент США Дональд Трамп розповів на пресконференції за підсумками саміту Групи семи у французькому Біарріці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ще одна (проблема - ред.) була в Україні, і це стосувалося певної частини України - ця частина, яку ви дуже добре знаєте (Крим - ред.), була відібрана за президента Обами. Не у президента Трампа", - зазначив він.

На думку Трампа, Обама був незадоволений таким розвитком подій, і саме тому видалив Путіна з "вісімки".

Журналістка, яка питала президента США, заперечила йому, що Росію видалили з Групи восьми саме після анексії Криму, а не через те, що "Путін перехитрив Обаму".

"Я знаю, що ви дуже любите президента Обаму, але Крим анексували за його президентства. Якби це сталося за мого правління, я б сказав: "Вибачте, друзі, я допустив помилку!" Президент Обама допомагав Україні, і Крим був анексований за його президентства", - відповів Трамп.

Трамп нагадав, що Крим - це "дуже велика і дуже важлива" територія. Саме там, за його словами, Росія утримує свої потужні підводні човни.

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"Але не настільки потужні та великі, як наші", - додав він. Анексія Криму, на думку Трампа, була "поганою подією".

"Її можна було спинити. Можна було спинити. За правильних дій. Президент Обама не зміг її спинити, і це надто погано", - сказав він.

Трамп днями заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт Групи семи в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.