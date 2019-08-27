Лавров назвал условия для проведения "нормандского" саммита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об "особом статусе" Донбасса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

В Москве хотят, чтобы особый статус Донбасса на временной основе был введен в день выборов, проводимых в соответствии с Минскими соглашениями. После доклада ОБСЕ по итогам выборов этот статус должен быть закреплен на постоянной основе.

Читайте также Трамп: аннексию Крыма можно было остановить

По словам Лаврова, также важно понять позицию относительно "Минска" нового правительства Украины, которое будет сформировано осенью. "Мы слышали немало противоречивых заявлений офиса президента Украины, которые идут вразрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность Минским договоренностям. Переподтверждение будет иметь очень важное значение", - сказал министр иностранных дел.

Лавров также сказал, что условием проведения саммита в "нормандском формате" является разведение сил в зоне конфликта на востоке Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что саммит лидеров в "нормандском формате" состоится в сентябре.