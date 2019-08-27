Заява G7: "нормандський" саміт може відбутися найближчими тижнями

У заяві за підсумками саміту G7 сказано, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися найближчими тижнями.

Відповідну коротку заяву опублікував президент Франції Еммануель Макрон, цьогорічний організатор саміту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Макрон заявив, що сам писав текст заяви. Вона містить 5 пунктів, одним з яких є питання України. Інші пункти стосуються торгівлі, Ірану, Лівії та Гонконгу.

"Франція та Німеччина організують саміт у нормандському форматі найближчими тижнями для досягнення відчутних результатів", - йдеться у заяві.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель за підсумками саміту G7 у Біарріці заявила, що зустріч у "норманському форматі" на найвищому рівні відбудеться незабаром, пише "Укрінформ".

"Тут (на саміті) ми отримали підтримку щодо продовження процесу стосовно України та імплементації Мінських угод. Це, безумовно, призведе до підготовчої роботи до майбутньої зустрічі в "нормандському форматі" на рівні керівників, тобто президента Путіна, президента Зеленського, президента Макрона і мене. Це має відбутися дуже скоро", - зазначила вона.

Водночас Макрон на пресконференції заявив, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться у вересні.

"Ми зберемося у вересні на рівні глав держав і урядів у нормандському форматі", - сказав він.

Президент Франції зазначив, що почав обговорення цього питання під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним приблизно тиждень тому в Брегансоні. За його словами, президент РФ тоді підтримав ідею проведення такої зустрічі.

Нагадаємо, представники Міністерств закордонних справ країн "нормандського формату" мають зустрітися наприкінці серпня у Франції.

Президент РФ Владімір Путін днями на пресконференції з президентом Франції заявив, що перед зустріччю у "нормандському форматі" на рівні лідерів Україні слід зробити низку кроків, зокрема щодо "особливого статусу" Донбасу.