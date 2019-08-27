Радник Трампа з нацбезпеки прибув до Києва

Радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон прибув до Києва.

Про це заявили у посольстві США в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Щиро вітаємо радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України і її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовими особами", - йдеться у заяві посольства на сторінці в Twitter.

Болтон напередодні заявив, що планує зустрітися з "партнерами США" у Києві. "У президента (Трампа) були продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "сімки". З нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві", - зазначив він.

За словами Болтона, Америка підтримує реформи президента Володимира Зеленського та його плани щодо "створення сильнішої та успішнішої України".

Раніше американське видання Wall Street Journal писало, посилаючись на джерела, що Болтон намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

У липні Болтон і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорили "можливості розширення співпраці в галузі енергетичної безпеки України при адміністрації Володимира Зеленського".