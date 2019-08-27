Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Об этом заявили в посольстве США в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Приветствуем советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами", - говорится в заявлении посольства на странице в Twitter.

Болтон накануне заявил, что планирует встретиться с "партнерами США" в Киеве. "У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите "семерки". С нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве", - отметил он.

По словам Болтона, Америка поддерживает реформы президента Владимира Зеленского и его планы по "созданию сильной и успешной Украины".

Ранее американское издание Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Болтон будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

В июле Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудили "возможности расширения сотрудничества в области энергетической безопасности Украины при администрации Владимира Зеленского".