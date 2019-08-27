Фінляндію хочуть зробити "безсоєвою" до 2025 року
Міністр лісового та сільського господарства Фінляндії Ярі Леппя (Центристська партія) заявив, що центристи пропонують зробити Фінляндію "безсоєвою" до 2025 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
На думку міністра, бразильська імпортна соя, яка не має сертифіката і викликає зникнення лісів, не відповідає екологічним критеріям, яких дотримується Фінляндія.
Сою активно використовують в Фінляндії як корм. Велика частина імпорту йде з Бразилії і США.
Соя - важливе джерело протеїну, однак, як каже Леппя, фінська кормова промисловість виконала великий обсяг роботи задля заміни сої вітчизняною сировиною. Фінські молоко і яловичину вже зараз виробляють практично без використання сої - вітчизняні злаки містять в собі достатньо білка, заявляє міністр.
На думку Леппя, в країні необхідно розвивати вирощування протеїномістких рослин, і площу угідь для таких культур можливо збільшити. Леппя вважає, що, наприклад, бобові культур можна було б вирощувати на полях загальною площею 80 000 га, що становить 4% від усіх сільськогосподарських полів Фінляндії.
Нагадаємо, Фінляндія, яка займає ротаційне головування Європейського Союзу, закликала ЄС розглянути можливість заборони бразильської яловичини з її ринків через спустошення, спричинені пожежами в тропічних лісах Амазонії.