Финляндию хотят сделать "безсоевой" до 2025 года

Министр лесного и сельского хозяйства Финляндии Яри Леппе (Центристская партия) заявил, что центристы предлагают сделать Финляндию "безсоевой" до 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По мнению министра, бразильская импортная соя, которая не имеет сертификата и вызывает исчезновение лесов, не соответствует экологическим критериям, которых придерживается Финляндия.

Сою активно используют в Финляндии в качестве корма. Большая часть импорта идет из Бразилии и США.

Соя - важный источник протеина, однако, как говорит Леппе, финская кормовая промышленность выполнила большой объем работы для замены сои отечественным сырьем. Финские молоко и говядину уже сейчас производят практически без использования сои - отечественные злаки содержат в себе достаточно белка, заявляет министр.

По мнению Леппе, в стране необходимо развивать выращивание протеиносодержащих растений, и площадь угодий для таких культур можно увеличить. Леппе считает, что, например, бобовые культуры можно было бы выращивать на полях общей площадью 80 тыс. га, что составляет 4% от всех сельскохозяйственных полей Финляндии.

Напомним, Финляндия, которая занимает ротационное председательство в Евросоюзе, призвала ЕС рассмотреть возможность запрета бразильской говядины с ее рынков из-за опустошения, вызванного пожарами в тропических лесах Амазонии.