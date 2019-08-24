Фінляндія пропонує заборонити бразильську яловичину через пожежі

Фінляндія, яка займає ротаційне головування Європейського Союзу, закликала ЄС розглянути можливість заборони бразильської яловичини з її ринків через спустошення, спричинені пожежами в тропічних лісах Амазонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Міністр фінансів Міка Лінтіла засуджує знищення дощових лісів Амазонії та пропонує ЄС та Фінляндії терміново переглянути можливість заборони імпорту бразильської яловичини", - йдеться у повідомленні міністерства фінансів Фінляндії.

Нагадаємо, ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару натомість звинуватив екологічні групи у підпалах з метою дискредитації країни.

Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. В рамках угоди "Меркосур" експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися низьким тарифом 7,5%.

Раніше уряди Франції та Ірландії вже виступили за відкладання голосування про вільну торгівлю із блоком Меркосур (до нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела), до вирішення проблеми пожеж. Подібну ініціативу згодом підтримав і президент Європейської Ради Дональд Туск.