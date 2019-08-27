На півдні Франції розбився легкомоторний літак

У вівторок вранці в департаменті Ардеш на півдні Франції, намагаючись здійснити аварійну посадку, розбився легкомоторний літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

На борту літака перебували двоє людей, включаючи пілота.

Приблизно о 9.20 пілот зробив спробу здійснити посадку в муніципалітеті Сент Агрев, однак зазнав невдачі і літак розбився.

Причини, які змусили пілота піти на аварійну посадку, поки невідомі.

Пілоту і його пасажиру вдалося вижити. Їх у дуже важкому стані доставили до лікарні.

Місцева прокуратура розпочала розслідування за фактом аварії.

Як повідомлялося, п’ятеро людей, в тому числі неповнолітній, загинули в результаті зіткнення вертольота і невеликого літака в небі над Майоркою.