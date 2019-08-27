На юге Франции разбился легкомоторный самолет

Во вторник утром в департаменте Ардеш на юге Франции, пытаясь совершить аварийную посадку, разбился легкомоторный самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

На борту самолета находились два человека, включая пилота.

Примерно в 9.20 пилот попытался совершить посадку в муниципалитете Сент-Агрев, однако потерпел неудачу и самолет разбился.

Причины, которые заставили пилота пойти на аварийную посадку, пока неизвестны.

Пилоту и его пассажиру удалось выжить. Их в очень тяжелом состоянии доставили в больницу.

Местная прокуратура начала расследование по факту аварии.

Как сообщалось, пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майорка.