На юге Франции разбился легкомоторный самолет
Вторник, 27 августа 2019, 14:22
Во вторник утром в департаменте Ардеш на юге Франции, пытаясь совершить аварийную посадку, разбился легкомоторный самолет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
На борту самолета находились два человека, включая пилота.
Примерно в 9.20 пилот попытался совершить посадку в муниципалитете Сент-Агрев, однако потерпел неудачу и самолет разбился.
Причины, которые заставили пилота пойти на аварийную посадку, пока неизвестны.
Пилоту и его пассажиру удалось выжить. Их в очень тяжелом состоянии доставили в больницу.
Местная прокуратура начала расследование по факту аварии.
Как сообщалось, пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майорка.
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