Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Британії попросить королеву призупинити роботу парламенту – ЗМІ

З'явилися деталі "російського" звернення Макрона

Другий за тиждень сенатор США заявив про візову відмову РФ

Трамп похвалив Конте, який на саміті G7 підтримав повернення РФ






Міністр оборони Данії не виключає розміщення винищувачів у Гренландії

Середа, 28 серпня 2019, 09:12

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен не виключає можливості розміщення данських винищувачів у Гренландії, але це може бути як непропорційно дорогим для Данії, так і суперечити міжнародним домовленостям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berlingske.

Російські винищувачі можуть безперешкодно діяти в повітряному просторі над Гренландією. Брамсен підкреслює, що розміщення винищувачів у Гренландії є політичним, а не адміністративним рішенням.

Читайте також
США мають намір відкрити в Гренландії консульство – ЗМІ

"Тому я заздалегідь нічого не відхилятиму. Однак це не зовсім так, що данські винищувачі повинні бути розміщені в Гренландії. Це вимагатиме надзвичайної підготовки. Крім того, у мене є бажання, щоб ми підтримували Гренландію як зону низької напруги. І нарешті, рішення про данські винищувачі в Гренландії повинні бути ухвалені у співпраці з гренландцями. Але тоді це політичне рішення", - каже міністр.

Постійна готовність до повітряного перехоплення у Гренландії частково вимагатиме від Данії придбання більшої кількості винищувальних літаків, ніж узгоджені 27 нових F-35 у американської компанії Lockheed Martin, що саме по собі може додати двозначну суму до передбачуваних 66 мільярдів. Крім того, потрібен буде центр повітряних операцій та система зв'язку для підтримки літака, а також радари, які можуть виявляти винищувачі противника.

Нагадаємо, Данія та Гренландія домовилися посилити співпрацю в галузі безпеки та оборони, посилаючись на зростаючу стратегічну роль арктичного регіону, оскільки танення льоду відкриває нові торгові шляхи та покращує доступ до природних ресурсів острова.

Гренландія отримала автономію в рамках Данії в 1979 році, у 2009 році острів отримав самоуправління. Копенгаген зберігає контроль лише над зовнішньою політикою та обороною Гренландії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії 2-3 вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія
powered by lun.ua