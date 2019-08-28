Міністр оборони Данії не виключає розміщення винищувачів у Гренландії

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен не виключає можливості розміщення данських винищувачів у Гренландії, але це може бути як непропорційно дорогим для Данії, так і суперечити міжнародним домовленостям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berlingske.

Російські винищувачі можуть безперешкодно діяти в повітряному просторі над Гренландією. Брамсен підкреслює, що розміщення винищувачів у Гренландії є політичним, а не адміністративним рішенням.

Читайте також США мають намір відкрити в Гренландії консульство – ЗМІ

"Тому я заздалегідь нічого не відхилятиму. Однак це не зовсім так, що данські винищувачі повинні бути розміщені в Гренландії. Це вимагатиме надзвичайної підготовки. Крім того, у мене є бажання, щоб ми підтримували Гренландію як зону низької напруги. І нарешті, рішення про данські винищувачі в Гренландії повинні бути ухвалені у співпраці з гренландцями. Але тоді це політичне рішення", - каже міністр.

Постійна готовність до повітряного перехоплення у Гренландії частково вимагатиме від Данії придбання більшої кількості винищувальних літаків, ніж узгоджені 27 нових F-35 у американської компанії Lockheed Martin, що саме по собі може додати двозначну суму до передбачуваних 66 мільярдів. Крім того, потрібен буде центр повітряних операцій та система зв'язку для підтримки літака, а також радари, які можуть виявляти винищувачі противника.

Нагадаємо, Данія та Гренландія домовилися посилити співпрацю в галузі безпеки та оборони, посилаючись на зростаючу стратегічну роль арктичного регіону, оскільки танення льоду відкриває нові торгові шляхи та покращує доступ до природних ресурсів острова.

Гренландія отримала автономію в рамках Данії в 1979 році, у 2009 році острів отримав самоуправління. Копенгаген зберігає контроль лише над зовнішньою політикою та обороною Гренландії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії 2-3 вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.