Министр обороны Дании не исключает размещения истребителей в Гренландии

Министр обороны Дании Трине Брамсен не исключает возможности размещения датских истребителей в Гренландии, но это может быть как непропорционально дорогим для Дании, так и противоречить международным договоренностям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berlingske.

Российские истребители могут беспрепятственно действовать в воздушном пространстве над Гренландией. Брамсен подчеркивает, что размещение истребителей в Гренландии является политическим, а не административным решением.

"Поэтому я заранее ничего не буду отклонять. Однако это не совсем так, что датские истребители должны быть размещены в Гренландии. Это потребует чрезвычайной подготовки. Кроме того, у меня есть желание, чтобы мы поддерживали Гренландию как зону низкой напряженности. И наконец, решение о датских истребителях в Гренландии должно быть принято в сотрудничестве с гренландцами. Но тогда это политическое решение", - говорит министр.

Постоянная готовность к воздушному перехвату в Гренландии частично потребует от Дании приобретения большего количества истребительных самолетов, чем согласованные 27 новых F-35 у американской компании Lockheed Martin, что само по себе может добавить двузначную сумму к предполагаемым 66 миллиардам. Кроме того, потребуется центр воздушных операций и система связи для поддержки самолетов, а также радары, способные выявлять истребители противника.

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Напомним, Дания и Гренландия договорились усилить сотрудничество в области безопасности и обороны, ссылаясь на растущую стратегическую роль арктического региона, поскольку таяние льда открывает новые торговые пути и улучшает доступ к природным ресурсам острова.

Гренландия получила автономию в рамках Дании в 1979 году, в 2009 году остров получил самоуправления. Копенгаген сохраняет контроль лишь над внешней политикой и обороной Гренландии.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию 2-3 сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.