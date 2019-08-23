Данія і Гренландія посилюють оборонні зв'язки на тлі скандалу з Трампом

Данія та Гренландія домовилися посилити співпрацю в галузі безпеки та оборони, посилаючись на зростаючу стратегічну роль арктичного регіону, оскільки танення льоду відкриває нові торгові шляхи та покращує доступ до природних ресурсів острова.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Bloomberg.

"Присутність командування оборони Данії в Арктиці та північній Атлантиці буде ще важливішим у наступні роки, оскільки геополітичне значення Арктики зростає", - сазано в заяві Міністерства оборони Данії.

У заяві йдеться про візит прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен до Гренландії після дипломатичної сутички зі США.

Угода, оголошена в п’ятницю в Копенгагені, передбачає плани проведення спільних військових навчань та навчань надзвичайних служб. Минулого тижня Данія надіслала 38 пожежників до Гренландії, щоб допомогти загасити пожежу біля Сісіміута, у західній частині острова, що почалася на початку липня.

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен заявив, що уряд під керівництвом соціал-демократів також розглядає можливість надіслати більше військових кораблів.

"Загрози та наслідки, спричинені зміною клімату, вимагають нашої присутності", - заявив Брамсен.

Гренландія - багата нафтою і рідкісними мінералами Землі і є домом для американської військової бази. Росія та Китай також прагнуть більшої присутності в арктичному регіоні.

Гренландія отримала автономію в рамках Данії в 1979 році, у 2009 році острів отримав самоуправління. Копенгаген зберігає контроль лише над зовнішньою політикою та обороною Гренландії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії 2-3 вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

Фредеріксен назвала наміри Трампа купити Гренландію "абсурдною дискусією" і сказала, що розчарована та здивована тим, що президент США скасував свій візит до Данії. Трамп назвав заяву прем’єрки про абсурдність його ідеї "огидною".

У коментарях ЗМІ в середу Фредеріксен підкреслила важливість збереження відносин між двома країнами, а також сказала, що не очікує значного впливу "гренландського епізоду" на питання, пов'язані з торгівлею чи безпекою.

За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.

Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для США.